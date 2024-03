Die Gründer der Solarautofirma Sono Motors, Laurin Hahn und Jona Christians, stehen im Fokus der Justiz. Ihnen wird vorgeworfen, möglicherweise zu Unrecht Kurzarbeitergeld bezogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässigen Subventionsbetrug. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte gegenüber dem Anlegermagazin Capital, dass gegen Hahn und Christians ermittelt werde.

Sono Motors, bekannt für sein Solarauto, hat in seinem jüngsten Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC selbst auf diese Ermittlungen hingewiesen. Im Kern geht es um den Vorwurf, das Unternehmen habe möglicherweise falsche Angaben zur Arbeitszeitverkürzung seiner Mitarbeiter im Jahr 2020 gemacht. Dadurch könnte es zu Unrecht staatliche Zuschüsse in Form von Kurzarbeitergeld erhalten haben. Dieses Geld soll Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten helfen, Entlassungen zu vermeiden und war während der Corona-Pandemie leichter zugänglich.