FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG nach Jahreszahlen von 98 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem auf den ersten Blick enttäuschenden Margenausblick fu?r 2024 dürfte der Zyklus sinkender Konsensschätzungen sukzessive auslaufen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Sportwagenbauer in den kommenden Quartalen von seinem gut gefüllten Auftragsbuch sowie den Preiserhöhungen aus dem Jahr 2023 profitieren, auch wenn die positiven Effekte durch die anstehenden Neuanläufe im laufenden Geschäftsjahr reduziert würden./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:45 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 92,76EUR auf Tradegate (19. März 2024, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m