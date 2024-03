Toronto, Ontario--(19. März 2024) / IRW-Press / WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (das „Unternehmen“ oder „WonderFi“), ein führender Betreiber von regulierten kanadischen Krypto-Trading-Plattformen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf der Firma FX Institutions Pty. Ltd. („FXI“) unterzeichnet hat. Diese nicht-verwässernde Transaktion muss noch von behördlicher Seite genehmigt werden. FXI ist in Australien als Anbieter von Plattformen für den Handel mit bzw. Zahlungsanweisungen in Kryptowährung in der Region eingetragen.

Als anerkannter Konsolidierer in der Kryptobranche ist WonderFi alleiniger Inhaber und Betreiber von zwei der größten regulierten Krypto-Trading-Plattformen Kanadas, Bitbuy und Coinsquare, sowie des globalen Krypto-Zahlungsdienstleisters SmartPay.

Nach der erfolgreichen Übernahme und Zusammenlegung der Klientel von fünf der elf in Kanada registrierten Krypto-Trading-Plattformen ist WonderFi im Rahmen seiner Unternehmensstrategie auch weiterhin bestrebt, Handelsvolumina, Staking-Aktivitäten sowie das Gesamtvermögen der Kunden auf die Krypto-Trading-Plattformen des Unternehmens zu lenken.

Ab dem zweiten Quartal 2024 wird WonderFi in Australien über FXI als Dienstleister im außerbörslichen Handel (OTC-Handel) auftreten. Im dritten Quartal 2024 will das Unternehmen dann mit einem umfassenden Serviceangebot aufwarten, das sich an Privatkunden und institutionelle Händler gleichermaßen richtet.

Tim Lo, der vor kurzem zum Head of Sales in der APAC-Region (Asien-Pazifik) bestellt wurde, wird für die Umsetzung der Markteinstiegsstrategie in Australien verantwortlich zeichnen. Herr Lo bekleidete Positionen bei namhaften Institutionen wie Deutsche Bank, HSBC, BTIG und TPS Capital und kann dadurch mit einem breiten Fachwissen sowohl im traditionellen Finanzsektor als auch im Kryptowährungssektor aufwarten.