Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh will profitabler werden Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh zeigt sich für das laufende Jahr verhalten zuversichtlich. Für 2024 peilt Vossloh Erlöse von 1,16 Milliarden bis 1,26 Milliarden Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in …