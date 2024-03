21. März 2024, (Calgary, AB) / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) gibt den Abschluss einer einzigen Schallbohrung auf dem Konzessionsgebiet Hearty Bay (das „Konzessionsgebiet“) sowie die vorzeitige Einstellung des Bohrprogramms aufgrund der sich verschlechternden Eisverhältnisse auf dem Lake Athabasca bekannt.

Mithilfe eines raupenmontierten Schallbohrgerätes konnte man zum ersten Mal unter dem See entgegen der Richtung der Gletscherbewegung von den hochgradigen Findlingszügen auf Isle Brochet ausgehend Geschiebemergel sowie einen vollständigen Abschnitt des darunter liegenden Gletschergeschiebes gewinnen. Eine erste Auswertung dieser Einheit ist positiv und deutet auf weniger Störungen nach der Ablagerung hin als angenommen. Dies stützt die Theorie, dass das Gletschergeschiebe – der Fundort der historischen hochgradigen Findlingszüge auf Isle Brochet - sich unter dem See entgegen der Eisrichtung zur Quelle erstreckt.

Insbesondere lässt dies die Möglichkeit erkennen, die Ausbreitung von uranhaltigem Geschiebemergel unter dem See durch subglaziale Geschiebeprobenahmen direkt zur Quelle der historischen hochgradigen Findlingszüge auf Isle Brochet zurückzuverfolgen.

Die beiden vorangegangenen Programme der subglazialen Gletschergeschiebeprobenahme, die von den geomorphologischen Experten der Firma Palmer Environmental Consulting im Jahr 2023 absolviert wurden, wiesen auf eine geochemische Uransignatur im subglazialen Geschiebemergel, einem zuverlässigen Probenahmemedium, das den Auswirkungen der Wellenbewegung nicht ausgesetzt ist, unterhalb der historischen hochgradigen Findlingszüge an der Oberfläche auf Isle Brochet hin. Die Entdeckung dieses 2,3 m mächtigen Geschiebes unter dem See ist eine gute Grundlage für weitere subglaziale Gletschergeschiebeprobenahmen, welche letztendlich direkt zur Quelle, also dem Ursprung der radioaktiven Findlingszüge auf Isle Brochet, führen sollten.