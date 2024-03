(neu: Kurs, Analystenstimme)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek nimmt sich im neuen Jahr trotz der düsteren Lage in der europäischen Bauwirtschaft wieder stärkere Zuwächse vor. Bei den Zielen für die Profitabilität hatten sich Experten nach dem Rückgang im Vorjahr allerdings teils etwas mehr ausgerechnet. Auch dieses Jahr geht bei dem auf Software für Architekten und Bauunternehmen spezialisierten Konzern aus München die Umstellung auf Abonnementerlöse weiter. Vorstandschef Yves Padrines will zudem Geld in Innovationen wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Angebote und Digitale Zwillinge investieren. Für die Nemetschek-Aktie ging es entgegen der guten Marktstimmung deutlich abwärts.

Das Papier verlor mehr als fünf Prozent auf 82,96 Euro und war größter Verlierer im MDax . Damit schrumpft der Kursgewinn im laufenden Jahr auf knapp sechs Prozent. Analyst Michael Briest von der UBS sprach von einem weitgehend wie erwartet ausgefallenen Ausblick, auch wenn Nemetschek damit eine schnellere Umstellung auf das Abo-Modell anstrebe als gedacht. Barclays-Experte Sven Merkt verwies darauf, dass der Ausblick zwar den mittelfristigen Ambitionen entspreche. Nach einem stärkeren Jahr 2023 bedeute dies aber nun wohl weniger Aufwärtspotenzial für die durchschnittlichen Markterwartungen.