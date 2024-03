FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit der Finanzchefin auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,85 Euro belassen. Die Managerin habe sich erneut sehr zuversichtlich geäußert und sehe niedrige Markterwartungen für den Zeitraum bis 2025, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die spanische Bank dürfte ihren Nettogewinn dank positiver operativer Ergebnisse weiter steigern./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 10,91EUR auf Tradegate (22. März 2024, 13:19 Uhr) gehandelt.