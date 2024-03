Hancom kündigt strategische Investition in das spanische KI-Biometrie-Unternehmen FacePhi an Hancom erwirbt exklusive Geschäftsrechte an FacePhi in der APAC-RegionHancom baut einen Brückenkopf für den Eintritt in den KI-Markt in Übersee durch den Verkauf unter der Marke Hancom (White Labeling)FacePhi bietet Gesichtserkennungstechnologie mit …