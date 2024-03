ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 Pence belassen. Die Zahlen der britischen Großbanken zum vierten Quartal seien ziemlich glanzlos ausgefallen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zuversicht nehme aber zu, dass der Zinsüberschuss im Inlandsgeschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen werde./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2024 / 22:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2024 / 22:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 7,307EUR auf Tradegate (25. März 2024, 14:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,1

Kursziel alt: 6,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m