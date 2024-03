Weniger Passagiere an deutschen Flughäfen nach Streiks An den deutschen Flughäfen sind im Februar 12,2 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Das waren rund 47 000 weniger als im Januar, wie der Flughafenverband ADV am Dienstag berichtete. Vor allem die vielen streikbedingten Flugausfälle hätten zu …