WASHINGTON/BALTIMORE (dpa-AFX) - Die Besatzung des Containerschiffes, das in der US-Stadt Baltimore eine vierspurige Autobrücke rammte, hat offiziellen Angaben zufolge kurz vor dem Zusammenstoß ein Notsignal abgesetzt. Der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dank des Notsignals wären Beamte in der Lage gewesen, den Verkehr zu stoppen, damit nicht noch mehr Autos auf die Brücke gelangten. In der Nacht zu Dienstag hatte ein Containerschiff die vierspurige Autobrücke gerammt - diese stürzte daraufhin ein./trö/DP/ngu

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 1.183EUR auf Tradegate (26. März 2024, 16:08 Uhr) gehandelt.