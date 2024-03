Köln (ots) -



Durch diese Kooperation werden Ford-Kunden und Fahrer von Elektrofahrzeugen,darunter auch Besitzer des neuen Ford Explorer, von modernster Ladeinfrastrukturprofitieren, die kürzestmögliche Ladezeiten ermöglicht.Ab sofort können Kunden das in Europa entwickelte und im Cologne ElectricVehicle Center produzierte Kompakt-SUV bei ihrem Ford-Händler bestellen. Bis2035 will der Autohersteller eine zu 100 Prozent elektrische Produktpalette vonPersonen- und Nutzfahrzeugen in Europa anbieten.Die neuen Allego-Ladestationen bieten eine Ladeleistung von bis zu 400 kW undsind rund um die Uhr zugänglich. Sie sind zudem kompatibel mit allen CCS-fähigenElektrofahrzeugen, unabhängig vom Hersteller.Joerg Hofmeister, Head of Charging & Energy bei Ford Model e in Europa, betont:"Eine umfassende und leistungsstarke Ladeinfrastruktur ist entscheidend, um dasVertrauen der Kunden in Elektrofahrzeuge zu stärken. Unsere Partnerschaft mitAllego verspricht nicht nur eine Verdichtung des Netzes anSchnelllademöglichkeiten, sondern verstärkt auch die Rolle unserer Händler alszentrale Anlaufstellen für Mobilitätslösungen. Dies wird einen positiven Effektauf die Akzeptanz der Elektromobilität haben."Mathieu Bonnet, Vorstandsvorsitzender von Allego, erklärt: "Mit dem Ausbauunseres Netzwerks reagieren wir auf die steigende Nachfrage nachElektromobilität. Die Kooperation mit Ford, einem Hersteller, der eine wachsendePalette an Elektrofahrzeugen anbietet, erleichtert den Umstieg auf dieElektromobilität in ganz Europa.""Die Allego-Schnellladestationen werden Teil des BlueOval-Ladeangebots von Fordsein, das Zugang zu mehr als 600.000 Ladepunkten(1) in Europa bietet.Ford-Kunden genießen dabei bevorzugte Energie-Preise und den zusätzlichenVorteil der Plug & Charge-Technologie für ein unkompliziertes Ladeerlebnis",erklärt Oliver Adrian, Leiter Charging & Energy Strategy and Go-to Market beiFord Model e Europa. Zusätzlich ist die Zahlung an den Allego-Stationen auch mitgängigen Debit- oder Kreditkarten möglich.Diese Partnerschaft zwischen Ford und Allego markiert einen entscheidendenSchritt vorwärts in der Unterstützung einer nachhaltigen, elektrifiziertenZukunft und unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für die Förderungder Elektromobilität in Europa.1) Anzahl der Ladepunkte in 36 europäischen Ländern.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.comAllego ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, dersich der Beschleunigung des Übergangs zur Elektromobilität mit 100 %erneuerbarer Energie verschrieben hat. Allego hat ein umfassendes Portfolioinnovativer Ladeinfrastruktur und proprietärer Software entwickelt,einschließlich seiner Softwareplattformen Allamo und EV Cloud. Mit einemNetzwerk von 35.000 Ladepunkten (Tendenz steigend) in 16 Ländern liefert Allegounabhängige, zuverlässige und sichere Ladelösungen, unabhängig vomFahrzeugmodell oder der Netzwerkzugehörigkeit. Allego wurde 2013 gegründet undist 2022 an der NYSE notiert. Heute beschäftigt das Unternehmen ein Team von 200Mitarbeitern, die sich jeden Tag dafür einsetzen, das Laden für alle zugänglich,nachhaltig und angenehm zu machen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.allego.euPressekontakt:Ingo BehrendtFord-Werke GmbH+49 (0) 170 / 33 80 515mailto:ibehrend@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5744334OTS: Ford-Werke GmbH