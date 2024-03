Dr. Allen Davidoff sagte: „Wir freuen uns, dass Dr. Ron Perrone dem Clinical Advisory Board von XORTX beigetreten ist. Dr. Perrone bringt eine beträchtliche medizinische und berufliche Erfahrung als Vordenker ein, kombiniert mit klinischer Erfahrung bei der Behandlung von Patienten mit ADPKD und Nierenerkrankungen. Wir freuen uns, Dr. Perrone neben den aktuellen Mitgliedern Dr. Petter Bjornstad, Dr. Richard Johnson, Dr. Federico Maese, Dr. Anjay Rostogi und Dr. Charles Edelstein in unser geschätztes Clinical Advisory Board aufzunehmen. Wir freuen uns auf die wertvollen Beiträge, die er in unser fortgeschrittenes klinisches Programm und insbesondere in die Zulassungsstudie XRX-OXY-201 zur Verlangsamung des Fortschreitens von ADPKD einbringen kann.“

Dr. Ronald Perrone, MD, ist Professor für Medizin an der Tufts University School of Medicine in Boston in Massachusetts. Dr. Perrone ist vom Board in Nephrologie zugelassen. Er absolvierte seine Facharztausbildung für Innere Medizin am Grady Memorial Hospital in Atlanta und seine nephrologische Facharztausbildung am Boston University Medical Center. Rons Forschung umfasst klinische Untersuchungen zu Nierenerkrankungen mit besonderem Schwerpunkt auf der polyzystischen Nierenerkrankung („PKD“). Er ist stark an der klinischen Forschung im Rahmen von ADPKD-Studien beteiligt und arbeitet mit Zulassungsbehörden wie der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA“) zusammen, um zur Entwicklung von Datenbank-Bewertungstools beizutragen, die das gesamte Nierenvolumen als Biomarker für das Fortschreiten von PKD validieren. Dr. Perrone richtet sein Hauptaugenmerk auf translationale klinische Studien bei ADPKD, einschließlich Studien für Sanofi, Reata, Palladio Biosciences, HALT-PKD, der TAME PKD Metformin-Studie, TEMPO und der REPRISE-Studien für Tolvaptan. Außerdem hat Ron im Jahr 2007 ein PKD Database Consortium ins Leben gerufen, das 2009 zur Gründung des PKD Outcomes Consortium führte. Das PKD Outcomes Consortium, das sich aus Vertretern der akademischen Welt, der Pharmaindustrie, dem National Institute of Health („NIH“), der FDA, dem Clinical Data Interchange Standards Consortium („CDISC“) und dem Critical Path Institute (C-Path) zusammensetzt, schafft die Grundlagen für die Validierung von Biomarkern und Endpunkten für klinische Studien und Zulassungen bei ADPKD. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und beinhalten häufige Interaktionen mit der FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur.