27. März 2024, Sudbury, Ontario, Kanada / IRW-Press / – Magna Mining Inc. (TSX.V: NICU) (OTCQB: MGMNF) (FWB: 8YD) („Magna“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer endgültigen Abnahmevereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Vale Canada („Vale“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Vale Base Metals, für den Teil des Projekts Crean Hill bekannt zu geben, der sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet.

Jason Jessup, CEO von Magna Mining, erklärt: „Wir freuen uns sehr, die Unterzeichnung der endgültigen Abnahmevereinbarung mit Vale bekannt geben zu können. Dieses Abkommen ist das Ergebnis der mehrmonatigen Zusammenarbeit mit Vale und wir könnten nicht zufriedener sein. Darüber hinaus ist Magna mit der kürzlich erfolgten Bekanntgabe des eingereichten geänderten Schließungsplans (Amended Closure Plan) auf dem besten Weg, alle Genehmigungen für die Erschließung der Rampe von der Oberfläche aus zu erhalten. Dies wird einen untertägigen Probeabbau ermöglichen und die Weichen für eine künftige Entscheidung über eine kommerzielle Produktion stellen.“

Die Vereinbarung sieht vor, dass das anfängliche Material aus der Produktion zur Mühlenanlage Clarabelle von Vale in Sudbury transportiert und dort verarbeitet wird. Dies beinhaltet Material aus den Zonen Main, Intermediate, 9400, 9400 Footwall und 101 Footwall. Die Zone 109 Footwall ist von der Vereinbarung ausgenommen und soll während der fortgeschrittenen Explorationsphase in einer alternativen Mühlenanlage mit potenziell höherer Edelmetallgewinnung verarbeitet werden. Vor der Aushandlung der Vereinbarung schloss Magna umfangreiche Untersuchungen anhand repräsentativer Erzproben aus der Lagerstätte Crean Hill in einer unabhängigen metallurgischen Einrichtung ab. Auf Grundlage der Ergebnisse wurden Prognosen hinsichtlich der Ausbeute bei unterschiedlichen Erzgehalten und einem hohen Konzentratgehalt erarbeiten, der mit dem Flussdiagramm der Mühlenanlage Clarabelle übereinstimmt. Die prognostizierte Ausbeute bei der Verarbeitung auf Grundlage der Untersuchungen wurde mit 80,5 % Ni, 93,6 % Cu und etwa 70 % für Co, Pt, Pd und Au berechnet. Diese Gewinnungsraten wurden anhand von Magnas internen (nicht NI 43-101-konformen) Schätzungen der potenziell abbaubaren Gehalte im Rahmen der fortgeschrittenen Exploration (Tabelle 1) ermittelt. Diese Ergebnisse wurden verwendet, um die Bedingungen für die Verhüttung und Veredelung von Nickel- und Kupferkonzentraten zu bestimmen, die ausgehandelt wurden und zu einer Vereinbarung zwischen Magna und Vale führten.