Berlin (ots) - Einzigartiges Beteiligungsprojekt bringt die Menschen zurück zur

Natur! Erfolgreiche Persönlichkeiten werden Arten-Schutzpatrone.



Der Schutz der Artenvielfalt kann ganz einfach sein: Bereits ab einem Euro pro

Jahr hat jede und jeder die Möglichkeit, wertvollen Lebensraum für Tiere und

Pflanzen zu erhalten oder zu schaffen. Wie geht das? Mit der neuen Initiative

"BeeWild", die am 27. März in der österreichischen Botschaft in Berlin

präsentiert wurde. Das innovative Projekt nutzt die Digitalisierung von

Blumenwiesen, um garantierte Biodiversitäts-Flächen wachsen und blühen zu

lassen. Die Zukunft der Nachhaltigkeit wird damit Gegenwart.







verbinden und zu einem Leben im Einklang mit der Natur zu motivieren, Vorbild

dafür ist die "erste Lebens-Musterregion in Europa" - der Naturpark Pöllauer Tal

in der Steiermark (Österreich). In Deutschland wird noch in diesem Frühjahr am

DEKRA Lausitzring der erste Hektar neue "BeeWild"-Bienenweide entstehen.



Bereits zum Projekt-Start engagieren sich zahlreiche erfolgreiche

Persönlichkeiten als Arten-Schutzpatron bei "BeeWild". Bei der Vorstellung der

Initiative waren unter anderem die Initiatoren Manfred Hohensinner und Katrin

Hohensinner-Häupl, F1-Weltmeister Sebastian Vettel, Bio-Landwirtin Vittoria

Ferragamo, Top-Model Charlott Cordes, Sängerin Lizz Görgl, Othmar Karas als

Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, Michael Linhart als Österreichs

Botschafter in Deutschland und ein "Kreativ-Tonie" vor Ort dabei.



Durch die Digitalisierung von Blumenwiesen bzw. Bienenweiden (wie es im Sinne

der Artenvielfalt korrekt heißt) gibt die Initiative "BeeWild" jedem Menschen

und auch jedem Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, sich als

Arten-Schutzpatron persönlich für den sorgsamen Umgang mit der Natur zu

engagieren und sich direkt an der Stärkung der Biodiversität zu beteiligen - 1

Euro pro Jahr schafft 1 Quadratmeter Nachhaltigkeit!



Eine Beteiligung ist einfach online unter http://www.beewild.com/ möglich. Jeder

Quadratmeter "BeeWild"-Artenvielfaltsfläche ist durch die Erstellung eines

Zertifikats mit eindeutigen Merkmalen wie Krypto-Datenbankeintrag einzigartig

und kann durch eine eindeutige GPS-Adresse und die Grundstücksnummer transparent

dargestellt werden. Die Bewirtschaftung übernehmen Landwirte mit speziellem

Saatgut, das rein aus Blühpflanzen besteht und keine Gräser enthält. Die

Nachhaltigkeit wird von Expertinnen begleitet und mit wissenschaftlichen

Projekten unterstützt. Diese Garantien schaffen das notwendige Vertrauen. Zudem

werden bei allen Biodiversitäts-Flächen "BeeWild"-Tafeln aufgestellt, um die Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ziel von "BeeWild" ist es, die Menschen wieder stärker mit ihrem Lebensraum zuverbinden und zu einem Leben im Einklang mit der Natur zu motivieren, Vorbilddafür ist die "erste Lebens-Musterregion in Europa" - der Naturpark Pöllauer Talin der Steiermark (Österreich). In Deutschland wird noch in diesem Frühjahr amDEKRA Lausitzring der erste Hektar neue "BeeWild"-Bienenweide entstehen.Bereits zum Projekt-Start engagieren sich zahlreiche erfolgreichePersönlichkeiten als Arten-Schutzpatron bei "BeeWild". Bei der Vorstellung derInitiative waren unter anderem die Initiatoren Manfred Hohensinner und KatrinHohensinner-Häupl, F1-Weltmeister Sebastian Vettel, Bio-Landwirtin VittoriaFerragamo, Top-Model Charlott Cordes, Sängerin Lizz Görgl, Othmar Karas alsErster Vizepräsident des EU-Parlaments, Michael Linhart als ÖsterreichsBotschafter in Deutschland und ein "Kreativ-Tonie" vor Ort dabei.Durch die Digitalisierung von Blumenwiesen bzw. Bienenweiden (wie es im Sinneder Artenvielfalt korrekt heißt) gibt die Initiative "BeeWild" jedem Menschenund auch jedem Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, sich alsArten-Schutzpatron persönlich für den sorgsamen Umgang mit der Natur zuengagieren und sich direkt an der Stärkung der Biodiversität zu beteiligen - 1Euro pro Jahr schafft 1 Quadratmeter Nachhaltigkeit!Eine Beteiligung ist einfach online unter http://www.beewild.com/ möglich. JederQuadratmeter "BeeWild"-Artenvielfaltsfläche ist durch die Erstellung einesZertifikats mit eindeutigen Merkmalen wie Krypto-Datenbankeintrag einzigartigund kann durch eine eindeutige GPS-Adresse und die Grundstücksnummer transparentdargestellt werden. Die Bewirtschaftung übernehmen Landwirte mit speziellemSaatgut, das rein aus Blühpflanzen besteht und keine Gräser enthält. DieNachhaltigkeit wird von Expertinnen begleitet und mit wissenschaftlichenProjekten unterstützt. Diese Garantien schaffen das notwendige Vertrauen. Zudemwerden bei allen Biodiversitäts-Flächen "BeeWild"-Tafeln aufgestellt, um die