Graz (ots) - Die zunehmende Präsenz der Generation Z auf dem Arbeitsmarkt stellt

Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Arbeitsplatzgestaltung und

Mitarbeiterbindung. Geboren zwischen der Mitte der 1990er und den frühen 2010er

Jahren, bringt diese Generation ihre eigenen Wertvorstellungen und Erwartungen

an den Arbeitsplatz mit. Bis 2030 wird ein massiver Eintritt dieser Generation

in den Arbeitsmarkt prognostiziert, was einen signifikanten Wandel in der

Unternehmenskultur und den Ansätzen zur Mitarbeiterbindung erforderlich macht.

Traditionelle Methoden verlieren zunehmend an Bedeutung und werden durch

innovative, digitale Lösungen ersetzt, die ein flexibles, ansprechendes und

vernetztes Arbeitsumfeld schaffen.



Digitale Tools spielen eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an die

Bedürfnisse und Erwartungen der Gen Z. Diese Tools tragen dazu bei, ein

Arbeitsumfeld zu schaffen, das nicht nur die Produktivität steigert, sondern

auch die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter fördert. Unternehmen,

die es versäumen, sich an diese neuen Anforderungen anzupassen, riskieren nicht

nur eine hohe Fluktuation und die damit verbundenen Kosten, sondern auch

langfristige Wettbewerbsnachteile.









Die Generation Z ist es gewohnt, dass ihr Alltag und ihr Leben digitalisiert

sind. So ist das Smartphone als Kommunikations- und Arbeitsinstrument zum

Beispiel nicht mehr wegzudenken. Die junge Generation erwartet auch, dass der

Bewerbungsprozess digitalisiert ist. Unternehmen, die kein schnelles Onboarding

anbieten, verschenken dadurch also enormes Potenzial. Der Fokus sollte darauf

liegen, ein unkompliziertes Onboarding über eine digitale Schulungsplattform zu

ermöglichen. Solche Plattformen sind in Zeiten von Remote Work unerlässlich, um

Mitarbeiter einzuarbeiten, denn sie schaffen Klarheit und reduzieren Rückfragen.



Zudem hat die Gen Z hohe Ansprüche an schnelles Tempo und permanente

Verfügbarkeit. Sie möchte schnell Ergebnisse sehen und direkt Feedback erhalten,

um effektiv arbeiten und sofort durchstarten zu können. Wenn das Onboarding in

einem Unternehmen dagegen Monate dauert, ist das für junge Leute ein absolutes

Ausschlusskriterium.



Die Bedeutung digitaler Tools für die Gen Z



Daneben ist es für Unternehmen entscheidend, die Kommunikation möglichst

reibungslos zu gestalten, denn die Gen Z kommuniziert schnell und digital.

Unternehmen, die sich darum bemühen, mit dieser Geschwindigkeit Schritt zu

halten, können die junge Generation lange an sich binden. Digitale Tools wie

Slack,

E-Mail-Kommunikation hinausgehen und dadurch eine dynamische Zusammenarbeit

fördern.



Auch mit digitalen Feedback-Tools können junge Menschen überzeugt werden. Die

Gen Z wünscht sich eine offene Feedbackkultur, in der es zu jeder Zeit erlaubt

und erwünscht ist, die eigene Meinung kundzutun. Das gibt ihr das Gefühl, mit

all ihren Wünschen ernst genommen zu werden. Über spezielle Feedback-Tools lässt

sich auf unkomplizierte Art und Weise Feedback erfragen. Das erhöht die

Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter.



Über Fabio Moretti:



Fabio Moretti ist der Gründer und Geschäftsführer von LearningSuite - einer

Lernplattform für hochpreisige Coaching-Programme, mit der Unternehmen, Coaches,

Trainer und Agenturen ihre eigene Lernakademie bauen und ihr Business

erfolgreich skalieren können. Als Technikprofi hat sich Fabio Moretti mit

LearningSuite der Aufgabe verschrieben, mittels Technik das Beste aus den

Menschen herauszuholen. Mehr Infos dazu unter: https://www.learningsuite.io/ .



