Neue Renderings für die Riads mit drei Schlafzimmern in Sir Richard Bransons marokkanischem Refugium, das nach dem Erdbeben wieder vollständig eröffnet wird

LONDON, March 28, 2024 /PRNewswire/ -- Virgin Hotels Collection freut sich, die Eröffnung von sechs brandneuen Riads in Sir Richard Bransons magischem Rückzugsort im Atlasgebirge bekannt zu geben, Kasbah Tamadot, ab 1. Juli 2024. Darüber hinaus wird das Hotel, das für seine unglaubliche berberische Gastfreundschaft bekannt ist, am 15. Oktober 2024 wieder vollständig eröffnet, nachdem es nach dem verheerenden Erdbeben, das sich letztes Jahr in der Region ereignete, teilweise geschlossen und restauriert worden war; Riad- und Hotelbuchungen sind ab sofort möglich.