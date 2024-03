Zugeständnisse an Landwirte

Prag (dts Nachrichtenagentur) - Der tschechische Agrarminister Marek Výborný ruft die EU zu einer Ausweitung der Unterstützung für europäische Landwirte auf. "Diese Zugeständnisse sind erst der Anfang und wir müssen in dieser Richtung weitermachen", sagte Výborný dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Auf die Frage, ob die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission genügen, erwiderte er: "Nein, das reicht nicht aus, um die Landwirte zu unterstützen." Der EU-Landwirtschaftskommissar habe ihm zugestimmt, dass mehr getan werden müsse. "Ich rechne also damit, dass es weitere Maßnahmen geben wird", so Výborný.