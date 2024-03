Toshiba stellt neues Design vor - Neuer Air Fry-Mikrowellenofen auf der Europäischen Handelskonferenz 2024 in Griechenland ATHEN, Griechenland, 29. März 2024 /PRNewswire/ - Toshiba, eine legendäre Marke mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1875 zurückreichen, wurde 2016 von der Midea Group übernommen und kündigt stolz seine Teilnahme an der European Trade Conference 2024 in …