RIMINI, Italien, 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf der kürzlich zu Ende gegangenen 17 KEY Expo in Rimini, Italien, zeigten sich die Teilnehmer beeindruckt von den innovativen Produkten und der robusten Serviceinfrastruktur von Slenergy mit europäischen Teams von Servicetechnikern in Deutschland, Spanien und Italien. Vor allem die „1+2+3"-Regel des Unternehmens für den Kundendienst gibt den Kunden Sicherheit und unterscheidet Slenergy von anderen Anbietern.

Kunden können Reparaturen über den Link oder per E-Mail an service@slenergy.com und WhatsApp anfordern. Der direkte Online-Service über diese Plattform sorgt für eine schnellere Reaktion der exklusiven Techniker, einen besseren RAM-Service und eine bessere Bestandsverwaltung der Ersatzteile. Dank seines gut organisierten lokalen Ingenieurnetzwerks und des Servicesystems hält sich Slenergy an die erste und einzige „1+2+3"-Regel der Branche, um seinen Installationspartnern eine schnellere und zuverlässigere Erfahrung zu garantieren:

Antworten auf E-Mails innerhalb von 1 Arbeitstag

Lösungen werden innerhalb von 2 Arbeitstagen geliefert

Reparatur oder Ersatzteilaustausch innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage

Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 haben die Servicetechniker von Slenergy 1.247 Fälle in acht europäischen Ländern erfolgreich gelöst, darunter Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn, Polen, die Niederlande, Österreich und die Schweiz.

Neben dem Netzwerk von Ingenieuren entwickelt Slenergy auch die Software weiter. Eine der wichtigsten Innovationen ist SmartM, die selbst entwickelte Plattform für intelligentes Energiemanagement. Diese Software mit fortschrittlichen Datenverarbeitungskapazitäten ermöglicht die Fernüberwachung in Echtzeit, Fehlerwarnungen und Online-Diagnose sowohl für Installateure als auch für Endnutzer.

Darüber hinaus setzt Slenergy seine hochmoderne Smart Factory ein, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Elektronikfertigung hat das Unternehmen das branchenweit erste und einzige Komponentenverfolgungssystem in den Fertigungsprozess der Wechselrichter implementiert. Mit diesem System können die Benutzer die Herstellungs- und Betriebsdaten von Schlüsselkomponenten in Wechselrichtern verfolgen, was schnellere Reparaturen und eine höhere Zuverlässigkeit ermöglicht.

Slenergy ist davon überzeugt, dass ein exzellenter Service sowohl für die Installateure als auch für die Endverbraucher von entscheidender Bedeutung ist, um die Erfahrung zu verbessern. Neben seinem robusten lokalen Servicenetz bietet das Unternehmen regelmäßige und maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Installateure mit einem umfassenden und schnellen Feedback-Mechanismus.

Durch sein integriertes lokales Servicenetz ist Slenergy gut gerüstet, um die Kundenzufriedenheit mit seiner intelligenten Energielösung iShare-Home aus einer Hand zu erhöhen. Besuchen Sie www.slenergy.com für weitere Informationen über das robuste europäische Servicenetz von Slenergy.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg

