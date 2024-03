SHANGHAI, 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Die gewerblichen Reinigungsroboter von Gausium, die Modelle der Scrubber 50 M-Serie (50 MR und 50 MD) und der Phantas S1 Pro M, wurden kürzlich auf der China Clean Expo (CCE) in Shanghai mit dem nordamerikanischen cTUVus-Zertifikat des TÜV Rheinland ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt der Phantas S1 Pro M auch das EU-Zertifikat CE-MD für die Einhaltung der Maschinenrichtlinie. Diese Zertifizierungen zeigen, dass die drei Produkte die technischen Vorschriften und Anforderungen für Sicherheit und funktionale Sicherheit in Nordamerika und der Europäischen Union erfüllen, was die beschleunigte Marktexpansion von Gausium in Europa und den Vereinigten Staaten stark unterstützt.

Songlin Cai, Director of Robot Development bei Gausium, erklärt: „Gausium hat sich verpflichtet, seinen Kunden weltweit sichere, zuverlässige und effiziente Reinigungsroboter und digitale Reinigungslösungen anzubieten. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere drei Produkte diese beiden wichtigen internationalen Zertifizierungen erhalten haben, was eine maßgebliche Anerkennung der Produktqualität und technischen Stärke von Gausium darstellt. Auch in Zukunft wird Gausium an seinem Engagement für Innovation festhalten und sich bemühen, die Reichweite intelligenter Reinigungslösungen auf weitere Länder und Regionen auszudehnen."