Das T16 wurde für Abenteurer entwickelt, die die Schönheit der Reisen des Lebens genießen wollen. Mit 16-Zoll-Rädern und Vorderradfederung verbindet das T16 Ästhetik mit Funktionalität und sorgt für stabile Geschwindigkeiten und eine bequeme Fahrhaltung. Es integriert die größte Batterie, die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, in seinen eleganten Rahmen und maximiert so die Reichweite.

Bodywel T16 eBike Produkt-Highlights

Erschwingliche Freizeit: Das T16 zeichnet sich durch seinen günstigen Preis von nur £/€ 549 aus und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen.

Erweiterte Reichweite: Ausgestattet mit einem 250-W-Motor und einem 36-V-Akku mit 10,4 Ah ermöglicht das T16 lange Fahrten von bis zu 70 km mit einer einzigen Ladung, die nur 5-6 Stunden dauert. Das garantiert ununterbrochene Abenteuer, ohne dass man sich Gedanken über häufiges Aufladen machen muss.

Maximale Geschwindigkeit: Erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 25km/h für schnelles und effizientes Pendeln.

Vielseitiges Design: Es stehen 3 Leistungsstufen zur Verfügung, mit denen der Benutzer seine eigene Geschwindigkeit einstellen kann. Die verstellbare Sattelstütze und die optionale verlängerte Sattelstütze machen es für Personen von 160-200 cm geeignet.

Kompakt und faltbar: Die 16-Zoll-Räder haben einen schlanken, leicht zu handhabenden Rahmen, der sich perfekt für den Stadtverkehr eignet. Das halb faltbare Design und die Schnellfaltfunktion sorgen für eine bequeme Aufbewahrung und einen bequemen Transport, der problemlos in den Kofferraum eines Autos oder in öffentlichen Verkehrsmitteln passt.

Sicherheit geht vor: Ausgestattet mit Doppelscheibenbremsen, LED-Doppelscheinwerfern und einer Klingel steht beim T16 die Sicherheit an erster Stelle, denn er gewährleistet Sichtbarkeit und Hörbarkeit für andere, insbesondere im Dämmerlicht am frühen Morgen oder am späten Abend.

Sanftes Reiten: Die pannensicheren Reifen in Verbindung mit der Vorderradfederung und der Dämpfung des Mittelrahmens sorgen für Stabilität und Vertrauen auf unterschiedlichem städtischem Terrain und gewährleisten eine ruhige und sichere Fahrt.

Für detaillierte Informationen über das T16 mini eBike und um in die Zukunft des Radfahrens einzusteigen, besuchen Sie die offizielle Website Bodywel und melden Sie sich noch heute an.

Über Bodywel: Bodywel ist eine junge Marke, die sich der Verbesserung des Fahrerlebnisses durch innovative Technologie und durchdachtes Design verschrieben hat. Bodywel hat eine lange Tradition im Bau von qualitativ hochwertigen und langlebigen Elektrofahrrädern und erweitert die Grenzen des Machbaren, indem es Fahrern eine neue Art des Erkundens und Pendelns bietet.

