WDH/USA Einkommen steigen schwächer als erwartet - Preisauftrieb weiter hoch Die Einkommen der US-Haushalte sind im Februar nicht so stark gestiegen wie Experten erwartet hatten. Im Vergleich zum Vormonat kletterten sie um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im …