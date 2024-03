ROM (dpa-AFX) - In Italien kommen immer weniger Kinder zur Welt. Für das Jahr 2023 verzeichnete das seit geraumer Zeit mit einem starken demografischen Rückgang konfrontierte Land einen weiteren Negativrekord an Geburten, wie die Statistikbehörde Istat am Freitag mitteilte. Laut der vorläufigen Daten wurden im vergangenen Jahr nur etwa 379 000 Kinder geboren. Ein weiterer historischer Tiefpunkt - der elfte in Folge seit 2013.

Im Vergleich: Noch 2008 verzeichnete das Mittelmeerland etwa 577 000 Geburten und im Vergleich zum Vorjahr letztmalig einen Anstieg der Geburten. In den Jahren danach schwankten die Geburtenzahlen, doch bereits seit 2013 verbucht Italien einen Negativrekord nach dem anderen. Seit Beginn der Aufzeichnungen, also seit der Vereinigung Italiens im 19. Jahrhundert, wurden noch nie so wenig Geburten registriert wie in den vergangenen Jahren.