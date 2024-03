CGTN China vertieft die Reformen und öffnet sich, um globale Investoren anzusprechen PEKING, 29. März 2024 /PRNewswire/ - Die Eröffnungszeremonie der Jahreskonferenz 2024 des Boao-Forums für Asien (BFA) fand am Donnerstag in Boao in der südchinesischen Provinz Hainan statt. Chinas oberster Gesetzgeber Zhao Leji betonte in seiner …