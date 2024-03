Das PV-Testzentrum von DMEGC Solar erhält die Zertifizierung des TÜV Rheinland DONGYANG, China, 29. März 2024 /PRNewswire/ - Am 19. März erhielt DMEGC Solar vom TÜV Rheinland, einer globalen Zertifizierungsagentur, die Anerkennung der Laborkompetenz des Herstellers, was seine herausragenden Leistungen in der Forschung und …