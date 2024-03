DAS ACHTE STUDIOALBUM DER INNOVATIVSTEN KÜNSTLERIN DER WELT ERSCHEINT NACH EINER MONUMENTALEN VERÖFFENTLICHUNG VON ZWEI LIEDERN UND IST EINE UNVERFÄLSCHTE, GENREÜBERGREIFENDE VERBEUGUNG VOR DER AMERIKANISCHEN COUNTRY-KULTUR

DAS GESCHICHTSTRÄCHTIGE „TEXAS HOLD 'EM" LANDETE IN NEUN VERSCHIEDENEN GENRES IN DEN US-AMERIKANISCHEN MUSIKCHARTS UND AUF PLATZ 1 IN VERSCHIEDENEN INTERNATIONALEN GEBIETEN. BEYONCÉ IST DAMIT DIE ERSTE SCHWARZE KÜNSTLERIN, DIE MIT EINEM COUNTRY-SONG PLATZ 1 DER HOT-COUNTRY-SONGS-CHARTS UND DER HOT-100-CHARTS ERREICHT.