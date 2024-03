Der Markt für Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) boomt. Eine der größten Profiteure ist der US-Halbleiterkonzern Nvidia. Das Börsenschwergewicht kommt nun mit einem neuen Produkt um die Ecke.

In den vergangenen Monaten hat sich Nvidia zum Toppick unter den US-Big-Techs entwickelt. Der Grund dafür: Der Halbleiterkonzern profitiert vom Run auf Künstliche Intelligenz (KI) – Nvidia liefert die Chips. Eine neue Generation soll die Marktstellung weiter stärken.

Wie Nvidia mitteilte, heißt das neue Flaggschiff „Blackwell B200“ und hat seinen Namen vom Mathematiker David Blackwell. Die neue Plattform löse die Hopper-Reihe von 2022 ab. Beim „B200“ seien zwei Chips verbunden. Die Größe liege aber im Bereich des Vorgängers, so das billionenschwere Unternehmen.

Nvidia gilt als das „Hardware-Rückgrat des KI-Booms“. Der Marktanteil des US-konzerns in diesem Bereich wird von Experten auf rund 80 Prozent geschätzt. Die Wachstumsdynamik ist enorm, die Margen stimmen. Der Konzern rechnet weiteren Angaben zufolge mit Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, OpenAI und Tesla als Kunden.