Borussia Dortmund hebt Prognose für 2023/2024 erneut an: Neues Ergebnishoch erwartet! Mit dem Einzug ins Halbfinale der UEFA-Champions League hebt Borussia Dortmund seine Gewinnprognose für 2023/2024 an. Trotz Unsicherheiten blickt der Verein optimistisch in die Zukunft.