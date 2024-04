Verhaltener Ausblick 2024: Wie steht es um die Frauenthal Holding Aktie? Die Frauenthal Holding AG, ein in Wien ansässiges Unternehmen, steht vor erheblichen Herausforderungen in ihren Handels- und Automotive-Divisionen, was zu einer möglichen Verschlechterung der Finanzergebnisse führen könnte.