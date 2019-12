Was bedeuten die diversen Handelskonflikte und die Geldpolitik der Notenbanken für die weitere Entwicklung bei dem Edelmetall? Anouch Wilhelms von der Commerzbank blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" auf die Einflussfaktoren beim Gold und Möglichkeiten, in Gold investieren. Mehr dazu und zur Funktionsweise von Faktorzertifikaten erklärt er in der vollständigen Sendung im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe.