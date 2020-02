DAX stürzt unter die 12.000 - können die Notenbanken helfen?

Eine solche Börsenwoche habe man hier lange nicht mehr erlebt, so Händler und Marktkenner Arthur Brunner von der ICF Bank. Welche Möglichkeiten der Intervention hätten die Notenbanken und was könnte das bringen? Wie er den Panik-Modus am Markt beurteilt, wie er die Situation bei Aktien und Anleihen einschätzt und welchen Rat er gerade für Anleger hat, mehr dazu im vollständigen Interview.