DAX nach der EZB-Sitzung, Quartalszahlen von Intel und Prosiebensat1, Infineon im Aufwärtstrend

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange blicken wir nach der gestrigen #EZB-Sitzung auf den #DAX, der hier an der 14.000er-Marke erneut abprallte. Was sagte Christine Lagarde genau und was kann man vorbörslich bei DAX erwarten?

Wir blicken hierbei auf die Chartmarken, die heute im Fokus stehen könnten und sprechen über den allgemeinen Ausblick nach der Kursrallye.