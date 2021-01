Doch diese Woche scheint die Einkausflust auch an der Börse erst mal vergangen zu sein. Franziska Schimke und Viola Grebe blicken auf schwache Konjunktur-Indikatoren, eine uninspirierende Fed, Kurskapriolen bei der Gamestop-Aktie und Zahlen der US-Tech-Giganten. Was der Markt daraus gemacht hat und was kommende Woche auf dem Terminkalender steht, mehr dazu in dieser Ausgabe von "Die Woche"