Die Schaukelbörsen hatten den DAX in der vergangenen Woche deutlich ins Minus geschickt. Gehen diese Marktturbulenzen so weiter? Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf Zahlen und US-Jobdaten, die in dieser Woche anstehen, außerdem die jüngsten Ereignisse um die GameStop-Aktie und was diese Turbulenzen nach sich ziehen könnten. Mehr dazu im Video.