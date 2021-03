Jürgen Schmitt und Mick Knauff über das aktuelle Börsengeschehen.

Der Beitrag Abstauberliste, Wochenplan: Darauf müssen Sie jetzt achten! erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Die Korrektur im Tech-Sektor wurde am Freitag durch einen sehr starken Arbeitsmarktbericht erst einmal gestoppt. Doch heute tendieren Technologieaktien schon wieder schwächer. Auch in Asien standen Tech-Aktien heute auf der Verkaufsliste. Unsere Abstauberliste bietet Ihnen diesbezüglich eine erstklassige Orientierung. Denn in der Korrektur liegt die Chance. Und auf eine Korrektur bei den großen Tech-Giganten haben Mick und Jürgen ja seit einigen Wochen spekuliert. Was steht sonst noch an in der neuen Börsenwoche. Die EZB tagt und einige Unternehmen legen noch ihre Quartalszahlen vor. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

Der Beitrag Abstauberliste, Wochenplan: Darauf müssen Sie jetzt achten! erschien zuerst auf aktienlust.tv.