Jürgen Schmitt und Mick Knauff über das aktuelle Börsengeschehen.

Der Beitrag Nasdaq mit Kaufsignal: Jetzt winken neue Rekordstände erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Die neue Börsenwoche begann gleich einmal mit einem Paukenschlag. Und die deutschen Anleger hatten dabei sogar feiertagsbedingt Pause. Am Ostermontag sprang die Technologiebörse Nasdaq in New York über wichtige technische Hürden und beendete damit die vorherige Konsolidierungsphase. Jetzt stehen hier wieder die bisherigen Rekordstände von Mitte Februar im Visier. Mick und Jürgen sprechen natürlich nicht nur über die aktuelle Marktlage und die wichtigsten Termine der Woche. Sie gehen auch auf die beiden Mega-Events an, die am Donnerstag und Freitag auf der Agenda stehen. In der nächsten Börsen-Show am Donnerstag (19 Uhr) ist nämlich kein Geringerer als Hans A. Bernecker zu Gast. Am Freitag folgt dann das große Frühjahrs-Webinar mit Mick und Jürgen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

Der Beitrag Nasdaq mit Kaufsignal: Jetzt winken neue Rekordstände erschien zuerst auf aktienlust.tv.