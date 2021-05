Schalten Sie jetzt hier auf wallstreet:online TV ! Vergessen Sie bitte nicht, neben Ihrem „Daumen hoch“ ein wallstreet:online TV -Abo auf YouTube anzuklicken! Danke! Sie unterstützen mit Ihren Klicks hier auf YouTube effektiv unabhängigen Börsen- und Finanzjournalismus mit einem Korrespondentennetz an den wichtigsten Börsenplätzen dieser Welt.

w:o TV-Anchorman Martin Kerscher interviewt Wall Street-Insiderin Sandra Navidi, die wieder in New York ist. Dabei zeichnet die Top-Börsianerin ein Stimmungsbild, das viel heller strahlt als das hierzulande. w:o TV!

w:o TV-Anchorman Martin Kerscher interviewt Wall Street-Insiderin Sandra Navidi, die wieder in New York ist. Dabei zeichnet die Top-Börsianerin ein Stimmungsbild, das viel heller strahlt als das hierzulande. w:o TV!

Direkt aus New York

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren

Direkt aus New York Sandra Navidi am Wall Street-Puls: Alarm für Apple, Amazon, Alphabet & Co, Impfsiege und die Rückkehr ins Büro