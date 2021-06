Jürgen Schmitt über das aktuelle Börsengeschehen.

Der Beitrag Sommerloch: In Ruhe investieren und nach UFOs Ausschau halten erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Gestern sprach US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor dem Kongress und erläuterte die aktuelle und künftige Strategie der Währungshüter. Im Vorfeld herrschte die gewohnte Nervosität, dass Powell vielleicht nicht die richtige Wortwahl trifft und die Märkte damit in Schwierigkeit bringt. Doch er wiederholte genau das, was er nach der letzten Notenbanksitzung von sich gab. Von daher kletterten die Kurse in Ruhe weiter und die Technologiebörse Nasdaq markierte ein neues Allzeithoch. Derweil suchen die Medien nach Themen für das vorherrschende Sommerloch. Hierzulande ist es der Bundestagswahlkampf mit allen seinen Versprechungen und Plänen. In den USA werden UFO-Akten veröffentlicht. Was da herausgekommen ist? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

Der Beitrag Sommerloch: In Ruhe investieren und nach UFOs Ausschau halten erschien zuerst auf aktienlust.tv.