Vorbörse DAX am 22.09.2021 nach der Erholung, Blick auf Fed, Travel-Ban und IPO Universal, Babbel

Der DAX orientiert sich nach dem starken Dienstag nun wieder an der alten Range. Die 15.300 wurde überschritten und in diesem Tempo geht es heute in der Vorbörse weiter. Dort notieren wir bereits über 15.440 Punkten.

Zudem berichten wir über den Travel-Ban, der aus den USA und in die USA nun beiseite geschoben werden kann. Die Lufthansa zeigte bereits eine technische Reaktion, die TUI könnte folgen. Warum? Genau dies ist Thema heute und ebenso das Event das Tages - die US-Notenbanksitzung Fed. Was wird erwartet und wann startet die Pressekonferenz?