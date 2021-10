4,1% Inflation: "Sehen keine real-positiven Zinsen mehr - zumindest bis zur nächsten Währungsreform"

Anleger und Investoren rund um den Globus beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema Inflation. Denn in den USA klettern die Preise aktuell Monat für Monat um mehr als fünf Prozent. In Deutschland waren es im September 4,1 Prozent. Damit hat die Inflationsrate erstmals wieder die 4-Prozent-Marke überschritten. War das nur ein kurzes Aufflackern oder wird das ein anhaltender Trend? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Philipp Vorndran, Kapitalmarkt-Stratege bei Flossbach von Storch. #Inflation #Währungsreform #EZB

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.