Stiftungen effizient managen & beraten: Darauf kommt es in Zeiten wachsender Regulierung an

Stiftungen müssen effizient gemanagt werden - erst recht in Zeiten stetig wachsender Regulierung. Worauf kommt es dabei in erster Linie an? Aus Sicht von Melanie Kühlborn-Ebach, Geschäftsführerin der LMM Investment Controlling, sollte das Thema Transparenz bei der Verwaltung und Bewertung Ihrer Portfolien weit oben auf der Agenda stehen. Im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik - aufgezeichnet auf dem Platow Euro Finance Forum in Frankfurt - erläutert die Finanzexpertin die Details und geht darüber hinaus auch auf die Themen Nachhaltigkeit & ESG ein. #Stiftungen #Regulierung #ESG

