DAX – Drahtseilakt! Wir bleiben beim deutschen Leitindex, mit dem wir auch den heutigen SG Bonjour-Newsletter eröffnen. Denn der Dax legte gestern wieder den Rückwärtsgang (-0,55%) ein und sackte nahezu punktgenau an die 200-Tage-Linie zurück. Strenggenommen sind die Blue Chips mit dem Schlusskurs bei 11.651 sogar erneut unterhalb des GD200 aus dem Handel gegangen, womit der Index formal ein weiteres Mal in den Abwärtstrend wechselte! Das verpasst der bis dato laufenden Erholung jedoch (vorerst) nur einen kleinen Dämpfer. Gelingt es dem Index nämlich, sich am langfristigen Durchschnitt nach oben abzudrücken, könnte eine schnelle Gegenreaktion die Kurse bis an den hartnäckigen Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Zählern befördern. Der Re-Break auf dem Niveau der alten SKS-Nackenlinie aus den Jahren 2017 und 2018 wäre dann die Grundvoraussetzung für einen Sprint an die runde 12.000er-Marke, wobei sich das Chartbild darüber mit jedem weiteren Punktgewinn langsam aufhellen würde. Auf der Unterseite steht derweil die offene Kurslücke vom Montag im Fokus, die bei 11.579 Punkten geschlossen wäre und die aktuell zusammen mit dem Dezemberhoch bei 11.567 und dem August-Zwischentief bei 11.560 Punkten eine wichtige Haltezone bildet. Brechen die Notierungen an dieser Barriere erneut nach unten durch, müsste ein neuerlicher Dip in den Bereich von 11.372, 11.300 und/oder bis an das Korrekturtief aus der Vorwoche bei 11.266 Zählern einkalkuliert werden! Wichtig zu wissen: Darunter käme bereits die runde 11.000er-Schwelle als Haltestelle zum Einsatz!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST79CB DAX 10.596,48 9,8775 0,01 endlos 11,78 € / 11,79 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SR3BK1 DAX 12.801,64 8,8487 0,01 endlos 13,16 € / 13,17 € Direkt handeln

Vonovia – Urteil belastet! Das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil gefällt: Die 2015 ins Leben gerufene Mietpreisbremse ist rechtens und behält damit ihre Gültigkeit. Das wirkte sich direkt auf den Immobiliensektor aus: Für Vonovia ging es mit einem Minus von 3,12% ans Ende des DAX-Tableaus – und unter die 200-Tage-Linie zurück, die aktuell bei 44,04 Euro verläuft! Damit ist das erste Kursziel auf der Oberseite auch schon definiert; gelingt die direkte Rückeroberung des langfristigen Durchschnitts sowie im Anschluss auch der Sprung über die obere Begrenzung der mehrwöchigen Schiebezone bei 45,41 Euro, wäre zunächst Raum bis ans Augusthoch bei 46,17 Euro. Darüber hätten die Kurse noch einmal die Möglichkeit, einen Angriff auf die markanten Zwischenhochs bei 47,27 und 48,36 Euro aus dem Juni zu starten. Auf der Unterseite gilt es, auf die 43er-Marke zu achten; gibt die nach, droht ein Rutsch an die Unterstützung bei 42,50 Euro und/oder das Junitief bei 41,76 Euro!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST0NP9 Vonovia SE 36,9068 6,5629 0,10 endlos 0,64 € / 0,66 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SC7HL8 Vonovia SE 51,2202 5,3485 0,10 endlos 0,79 € / 0,81 € Direkt handeln

adidas – Im Pullbackmodus! Am anderen Ende des DAX-Tableaus und damit auf Platz 1 unter den 30 Blue Chips rangierte gestern die adidas-Aktie, die dank eines (moderaten) Gewinns von 0,56% die 260er-Marke zurückeroberte und damit den Grundstein für ein mustergültiges Pullback gelegt haben könnte. Kann adidas die positiven Tendenzen in den kommenden Sitzungen nämlich bestätigen, wäre eine schnelle Rückkehr in den Bereich um 280 Euro durchaus vorstellbar. Gelingt dort der Re-Break, sollte es zügig bis ans amtierende Rekordhoch bei 296,75 Euro gehen, das am 1. August markiert wurde. Nach unten stützt dabei die Haltelinie an der 255er-Marke, die im jüngsten Rücksetzer gleich mehrfach auf den Prüfstand gestellt wurde. Erst nach einem Rutsch unter dieses Kurslevel müsste noch einmal mit einem Absacker an die 240er-Schwelle gerechnet werden, wo auch die obere Kante des 11,20-Euro-breiten Mega-Gaps vom 6. Mai wartet!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR0LEZ adidas AG 222,0562 6,559 0,10 endlos 3,92 € / 3,98 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT ST9J0N adidas AG 308,2083 5,4387 0,10 endlos 4,74 € / 4,80 € Direkt handeln

EUR/USD – Doppeltief nimmt Formen an! Wir wechseln zum Abschluss der heutigen Ausgabe zu den Devisen, denn im Chart des Währungspaares Euro/US-Dollar nimmt nach dem jüngsten Rücksetzer auf das Monatstief bei 1,1067 USD eine Doppeltief-Formation Formen an! Wird das Muster bullish aufgelöst – wofür ein Sprung über das bisherige August-Top bei 1,1250 USD zwingend notwendig wäre – könnte eine größere Erholung folgen, die rein rechnerisch Potenzial bis in den Bereich des Junihochs bei 1,1413 USD bereithält! Besonders spannend daran: Schon bei 1,1290 USD würde der Euro den GD200 nach oben kreuzen und damit, erstmals seit dem kurzen Intermezzo Ende Juni, formal in den Aufwärtstrend wechseln. Dabei darf der Blick zur Unterseite nicht fehlen, schließlich handelt es sich bei einem der beiden markanten Tiefpunkte um das amtierende Jahrestief, das am 1. August bei 1,1028 USD aufgestellt wurde. Darunter warten dann die Haltestellen bei 1,10 und 1,08 USD.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST75WW EUR/USD 1,014 11,1425 100,00 endlos 8,96 € / 8,97 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST1081 EUR/USD 1,1995 11,7441 100,00 endlos 8,50 € / 8,51 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 21.8.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.