MDAX – Nebenwerte drehen auf! Pünktlich zur Wochenmitte drehten die Aktienmärkte auf breiter Front nach oben. Für den DAX ging es mit einem Plus von 1,3% zurück über den GD200 sowie die Eindämmungslinie bei 11.750 Punkten, womit sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt hat. Einen ordentlichen Satz nach oben machten aber auch die Nebenwerte; der MDAX kletterte direkt über die 25.000er-Schwelle und erreichte im Top (25.473 Zähler) schon beinahe die 25.500er-Hürde! Das bedeutet: Bleibt der MDAX heute auf seinem Kurs nach Norden und gelingt dabei der Sprung über die 25.500er-Schwelle sowie das bisherige Augusthoch bei 25.712 Zählern, wäre der Weg frei bis ans Jahreshoch, das der Index am 25. Juli bei 26.404 Punkten aufgestellt hat! Die nächsten Kursziele oberhalb dieser Chartmarke sind anschließend bei 26.500 und 27.000 Zählern zu finden, wobei es von dort nur noch ein kleiner Schritt bis zum 2018er-August-Top bei 27.366 wäre. Allerdings sollte diese Rechnung nicht ohne die Unterseite gemacht werden: Sobald die Mid Caps wieder in den Rückwärtsgang schalten, ist Vorsicht geboten; rutschen die Kurse nämlich erneut unter die 25.000er-Marke, droht der nächste Test der 200-Tage-Linie, die zusammen mit der 24.500er-Barriere und dem März-Zwischentief eine Mehrfachunterstützung bildet. Unterhalb des langfristigen Durchschnitts müsste das Erholungsszenario dann infrage gestellt werden; dies gilt vor allem dann, wenn auch die 24.000er-Schwelle nach unten durchbrochen wird!

Evotec – Ist das Schlimmste überstanden? DER Top-Wert im MDAX war gestern – Evotec! Die Papiere des Biotech-Unternehmens mit Sitz in Hamburg legten 6,08% zu und eroberten damit einen ersten wichtigen Widerstand auf dem – nach den heftigen Rücksetzern – sehr langen Weg nach oben zurück! Die Rede ist von der 19-Euro-Marke, die nun auch gleich wieder in eine Unterstützung umgewandelt wurde. Als nächste Hürde wartet nun die runde 20er-Marke, bevor es mit den Etappenzielen bei 22 (Achtung, GD200 bei 21,73 Euro!) und 24 Euro weitergehen könnte. Wichtig zu wissen: neue trendfolgende Long-Signale kämen erst oberhalb der Eindämmungslinie bei 25,83 Euro in den Markt! Auf der Unterseite stützen, neben der bereits erwähnten 19er-Marke, auch das Korrekturtief bei 18,19 Euro sowie die markante Haltestelle an der 17er-Schwelle.

Commerzbank – 5-Euro-Marke in Gefahr! Vom Überflieger unter den Nebenwerten kommen wir nun zum unteren Ende des MDAX-Tableaus und damit zur Commerzbank-Aktie (Tagesverlust 0,51%). Die läuft nun ernsthaft Gefahr, den Anschluss an die 5-Euro-Marke zu verlieren! Setzt sich die neuerliche Abwärtstendenz heute fort, müsste bereits mit dem nächsten Test des frischen Allzeittiefs gerechnet werden, das vor genau einer Woche bei 4,66 markiert wurde. Sollte sich der Ausverkauf noch einmal beschleunigen, kann als nächste Haltestelle darunter die runde 4er-Schwelle ins Auge gefasst werden. Auf der Oberseite geht es dagegen vor allem darum, die 5er-Marke im ersten Schritt zurückzuerobern und im zweiten, sich von dort nach oben abzudrücken. Ein wichtiges Kursziel wäre dabei das Erreichen der 5,50er-Hürde, deutlich entspannen würde sich die Lage nach einem Re-Break bei 6 Euro!

Brent Rohöl – Ölpreis zieht an! Die Rohöllagerbestände in den USA sinken etwas deutlicher, als es im Vorfeld erwartet wurde – und der Preis für das „Schwarze Gold“ zieht an! Für die Nordseesorte Brent ging es gestern jedenfalls wieder über die vielbeachtete 60er-Barriere, womit sich im Chart nun, ausgehend vom August-Korrekturtief bei 55,86 USD, ein kleiner Aufwärtstrendkanal einzeichnen lässt. Nimmt der in den kommenden Sitzungen weiter Gestalt an, dürfte der Sprung über das bisherige Monatshoch bei 61,51 USD nicht lange auf sich warten lassen; die nächsten kursrelevanten Zielzonen sind dann am GD200 bei 64,54 USD, knapp oberhalb von 65 USD sowie am Juli-Top bei 67,68 USD zu finden. In der Gegenrichtung steht und fällt die jüngste Aufwärtsbewegung mit der Verteidigung der 60er-Marke; sollten die Kurse unter diesen Halt zurücksetzen und im Anschluss auch unter das Augusttief rutschen, könnte ein Test des bisherigen 2019er-Jahrestiefs bei 52,50 USD nicht ausgeschlossen werden!

