Das bedeutet für Sie, dass Sie sich allmählich umstellen müssen. Sie müssen handeln. Sie brauchen mehr sichere Säulen im Depot und wenn Sie in Chancen investieren, dann nur in solche, denen ein gesicherter Trend zugrunde liegt.

am Montag habe ich Ihnen gezeigt: hinter den kleinen Unsicherheiten an den Börsen stecken größere Ursachen.

Zum Beispiel habe ich meinen Lesern gerade eine wenig bekannte deutsche Aktie empfohlen, die seit einigen Monaten einen auffälligen Aufwärtstrend herausgebildet hat, nachdem sie drei Jahre auf gesenktem Niveau seitwärts lief.

Das Geschäftsmodell ist nicht nur extrem krisenfest, weil das Produkt zu allen Zeiten immer gefragt ist. Das Unternehmen ist vor allem ein Krisen-Profiteur. Um nur einige Punkte zu nennen:

Stetiger, starker Zufluss an Barmitteln (sehr hoher Cashflow, ähnlich wie vollvermietete Immobilien, aber ohne Probleme mit den Mietern),

Megatrend „Kampf gegen die Klimakrise“ als Rückenwind,

technisch innovative Branche mit schier endlosen Wachstumsmöglichkeiten,

die Bestandteile, die das Unternehmen einkaufen muss, werden immer günstiger,

ein großer Preisvorteil gegenüber herkömmlichen Konkurrenten, den das Unternehmen quasi in den Schoß gelegt bekommt.

Und das alles bedeutet steigende Dividenden – in den vergangenen 5 Jahren sind die Dividenden um 140% gestiegen und es ist absehbar, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht, vielleicht sogar beschleunigt wird.

Wie gesagt, diese Aktie habe ich meinen Lesern gerade empfohlen, weil ich absolut überzeugt bin, der ganz steile Aufstieg kommt erst noch, nicht zuletzt weil ansonsten an der Börse viele große Unternehmen ins Wackeln und Kriseln geraten sind.

Daher noch einmal zum Ausgangspunkt …

Die Weltwirtschaft ist längerfristig massiv in Unordnung. Sie sucht eine neue feste Ausrichtung, einen globalen Wachstumsgrund.



Zu viele Faktoren befinden sich gerade in einer Art Transformation – auch die klassischen Kerne wie Automobilindustrie, Banken, Energie, Einzelhandel oder das herstellende Gewerbe sind mit großen strategischen Unsicherheiten belastet.



Schaut man auf die Zinsen, scheinen wir es bereits mit einem großen Deflationsloch zu tun zu haben – das kann sich über Jahrzehnte ausdehnen, wenn immer mehr Volkswirtschaften durch die digitale Automatisierung in die Krise geraten.



Vor diesem Hintergrund hat sich bereits eine schwierige politische Situation herausgebildet. Für uns in Europa besonders nachteilig – die Uneinigkeit der westlichen Industrienationen hat Ausmaße erreicht, die vor drei Jahren undenkbar gewesen wären: