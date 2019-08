Flossbach von Storch: Für seine Zukunft braucht Trump gut Börsendaten

Donald Trump will 2020 wiedergewählt werden, dafür braucht er Erfolge – in der Wirtschaft und vor allem an der Börse. Gleichzeitig führt er einen Handelskonflikt mit China. Wie passt das zusammen? Bert Flossbach gibt Antworten.Der Handelskonflikt zwischen den USA und China prägt seit Monaten die Schlagzeilen mit immer neuen Wendungen. Gerne markiert US-Präsident Trump dabei den starken Mann. Doch Trumps Position in einem globalen Handelskonflikt ist auf Dauer nicht so stark, wie er denkt und die Menschen glauben machen möchte. Solange er nur Zölle erhöht und einzelne Unternehmen, Huawei zum Beispiel, bestraft, halten sich die unmittelbaren Auswirkungen in Grenzen. Es gibt zudem Hoffnung, dass der Rest der Welt sich durch Trumps Protektionismus an die Vorzüge des Freihandels...