Schloss Wachenheim: Wilde Berg- und Talfahrt!

Nachdem die Aktie der Schloss Wachenheim AG am 23. August erneut an der 50-Tagelinie bei 16,27 Euro gescheitert war, wurde die Aktie wieder abverkauft. Dabei wirkten die Kursverluste insbesondere am Mittwoch fast crashartig. Sie ließen die Aktie im Tief bis auf das Hoch vom Juli 2014 bei 15,20 Euro zurückfallen.

Am Donnerstag hingegen zeigte sich der Wert wieder versöhnlich und ... Weiterlesen