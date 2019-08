Nasar Ghulam Leiter der Hamburger Niederlassung von GBE brokers Ltd.

www.gbebrokers.com

Herr Nasar Ghulam ist seit 2007 in der Finanzbranche tätig. Er ist der Leiter der Niederlassung von GBE brokers Ltd. in Hamburg. Dort hat er täglich Kontakt zu Tradern und institutionellen Kunden wie Vermögensverwaltungen und Fondsgesellschaften. Herr Ghulam schreibt regelmäßig Kommentare zu den wichtigsten Ereignissen an den Finanzmärkten. Sein Schwerpunkt liegt auf den deutschen und US-amerikanischen Aktienmarkt sowie auf Devisen, Rohstoffe und Edelmetalle.

