Osino Resources - Erfolg mit Ansage schafft Neubewertung

Am 23. Juli 2019 haben wir auf Osino Resources und dem erstklassigen Management sowie den Projekten hingewiesen. Damals notierte die Aktie noch bei unter 0,40 CAD und wir wiesen darauf hin, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange so sein wird. Seitdem kletterte der Kurs begleitet von Meldungen bis auf 0,89 CAD.

Fokus auf Namibia

Osino Resources Corp. (ISIN: CA68828L1004 / TSX-V: OSI) ist ein kanadischer Goldexplorer mit Fokus auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Namibia. Das Management verfolgt aktiv eine Reihe von Goldentdeckungen und Ziele auf dem 6.700 Quadratkilometer umfassenden unternehmenseigenen Gebiet. Osino verfügt über 22 exklusive Explorationskonzessionen im Mineralgürtel ‚Damara‘ in Namibia, die überwiegend in der Nähe und in Streichrichtung der produzierenden Goldminen ‚Navachab‘ und ‚Otjikoto‘ liegen.

Infrastruktur vorhanden und politisch stabil

Osinos Flaggschiffprojekt ist das ‚Twin Hills‘-Goldprojekt, dass etwa 25 km entlang des Streichens von der ‚Navachab‘-Goldmine liegt. Die Ressource dieser Mine wurde 1984 von Anglo American entdeckt und hat seitdem rund 6 Mio. Unzen produziert. Durch ihre Lage profitieren die Projekte von Osino in erheblichem Maße von der gut ausgebauten Infrastruktur, mit Schnellstraßen, Eisenbahn, Strom und Wasser, das sich alles in unmittelbarer Nähe befindet. Das Land gilt als bergbaufreundlich und ist eines der politisch und gesellschaftlich stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent.

Beste Voraussetzungen für eine Erfolgsgeschichte

Aus Investorensicht verfügt Osino über drei elementare Eigenschaften, die für den Erfolg eines Unternehmens im Rohstoffsektor erfolgsentscheidend sind. Erstens: kann das Management um CEO Heye Daun Erfahrungen und Erfolge vorweisen, zweitens: sind namhafte Investoren wie Ross Beaty an Bord und das Unternehmen konnte mit seiner Gesellschafterstruktur weitere Investoren gewinnen und drittens: ist es natürlich auch wichtig, dass das Portfolio der Gebiete ausreichend Potenzial für Wertsteigerungen vorweisen kann.

Bohrergebnisse mit bis zu 8,36 g/t Gold

Im aktuellen Bohrprogramm ist Osino sehr erfolgreich und bestätigt das Potenzial seiner Gebiete. Auf dem Gebiet ‚Twin Hills‘ hat das Unternehmen in seiner vierten Bohrung (OKD004) Goldabschnitte über 65 Meter mit 1,37 g/t Gold in den Bereichen 16 bis 81 Meter, einschließlich 31 Meter von 42 bis 73 Meter mit 2,2 g/t Gold entdeckt. Zu den Besonderheiten der Untersuchungsergebnisse zählen auch Vorkommen mit 4,31 sowie 4,40 und 8,36 g/t Gold.

Jede Bohrung ein Treffer

In den drei vorangegangenen Bohrungen konnten zudem in der ersten Bohrung (OKD001) 104 Meter mit 0,70 g/t Gold (Au) ab 115 Meter, einschließlich 10 Meter mit 1,27 g/t Au und 20 Meter mit 1,11 g/t Au sowie in der zweiten Bohrung (OKD002) 189 Meter mit 0,69 g/t Au ab 21 Meter, einschließlich 14 Meter mit 1,14 g/t Au, 7 Meter mit 1,42 g/t Au und 5 Meter mit 1,43 g/t Au und in der dritten Bohrung (OKD003) 78 Meter mit 0,64 g/t Au ab 91 Meter Tiefe, einschließlich 23 Meter mit 1,01 g/t Au gemessen werden.

Abbildung: Goldanalyseergebnisse der Diamantbohrungen auf ‚Twin Hills Central‘ (Quelle: Osino Resources)

Drei weitere Ergebnisse bis Monatsende

Osino hat in diesem Bohrprogramm die Löcher bis zu einer Tiefe von 200 Meter niedergebracht. Der Einfallswinkel lag laut Unternehmen bei 60 Grad und wurde mit einem Linienabstand von 400 Meter durchgeführt. Osino hat angekündigt, dass die Analyseergebnisse der übrigen drei Bohrlöcher bis Ende September 2019 veröffentlicht werden sollen.

Management gibt sich optimistisch

Dave Underwood, VP Exploration bei Osino, kommentiert die jüngsten Erfolge in der Meldung: „Die Durchteufung dieses hochgradigen Erzfalls so früh während des Bohrprogramms ist erstaunlich und wir sind darum umso zuversichtlicher, was das Ausmaß und den Gehalt der Entdeckung ‚Twin Hills‘ anbelangt. Im Sedimentgestein befindliche, orogenetische Goldlagerstätten werden häufig durch breite, niedriggradige Goldhöfe charakterisiert, in denen sich höhergradige Erzfälle befinden. Wenn wir von den wenigen Bohrergebnissen ausgehen, die wir bislang haben, scheint ‚Twin Hills Central‘ in dieses Modell zu passen.“

Im Momentum liegt weiteres Kurspotenzial

Bei einem Aktienkurs von 0,85 CAD kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 56 Mio. CAD. Vor dem Hintergrund, dass noch weitere Bohrergebnisse ausstehen und die bisherigen Ergebnisse dem Aktienkurs zu Momentum verholfen haben, kann die Reise nach oben durchaus noch weiter gehen. Wem der Kursanstieg von über 100 % mental in so kurzer Zeit zu schnell ging und trotzdem einen Einstieg wagen möchte, sollte Abstauber-Limits platzieren, die möglicherweise an schwachen Tagen mit Gewinnmitnahmen zum Zuge kommen, oder kauft eine erste Tranche und plant einen Nachkauf auf niedrigerem Niveau ein. Wer wirklich dabei sein möchte, der kauft am besten gleich.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.