Alle Trümpfe in der Hand - Neubewertung durch diese News!

Jetzt liegen alle Karten auf dem Tisch. Der gewiefte Investor braucht nur noch 1+1 zusammenzuzählen und sollte zum Ergebnis gelangen, dass ein Kauf dieser Aktie überproportional erfolgsversprechend ist. Es geht um eine Übernahme, die das Unternehmen einer völligen Neubewertung zuführen muss, weil man auf einer Linie groß punkte, die man nicht so schnell erwartet hat!

Halo Labs ist kein Nobody – im Gegenteil. Halo Labs ist eine der wenigen rein auf die Extraktion der Wirkstoffe THC und CBD aus der Cannabispflanze spezialisierten Firmen, die an der Börse notiert sind. Im ersten Halbjahr 2019 hat man so schon einen Umsatz von fast 25 Mio. CAD erzielt. Das ist eine Steigerung um über 300% gegenüber dem Vorjahr.

Aber nun holt das Unternehmen zum ganz großen Schlag aus!

HALO LABS INC.*

Mit der Übernahme von Bophelo Biosciences wird sich das Unternehmen in einer elitären Riege einreihen, die bislang nur Canopy, Aphria und Supreme vorbehalten war. Es geht um das Mekka das internationalen Low Cost-Cannabisanbaus: Lesotho. Halo Labs wird mit der geplanten Übernahme von Bophelo Biosciences, einer örtlich ansässigen Firma unter Vorsitz von Louisa Mojela – einer der bekanntesten Geschäftsfrauen Afrikas – sogar in der Lage sein, die genannten Cannabis-Schwergewichte bei Weitem zu überflügeln.

Nach dem Lesen dieser Unternehmensnachricht wird klar, dass bereits mit Hochdruck daran gearbeitet wird, um mit der Cannabisproduktion schon im Oktober (dem afrikanischem Sommer) beginnen zu können.

Auf dem 5 Hektar großen Gebiet werden derzeit Vorbereitungsarbeiten durchgeführt, die bis Oktober abgeschlossen sein sollen.

In der eigenen Gärtnerei werden seit Juli Cannabispflanzen herangezogen, die dann im letzten Quartal 2019 als „Mutterpflanzen“ für die gesamten 5 Hektar dienen werden.

Es werden 5 Gewächshäuser aufgestellt, die jeweils 1 Hektar groß sind. Die ersten sollen in den nächsten 60-75 Tagen aufgestellt werden.

Die nötigen Inspektionen für die EU-Zulassung der Cannabis-Extrakte beginnen schon im November.

Erste Ernte April 2020!

Verhandlungen über die Einfuhr von medizinischem Cannabis mit israelischen und europäischen lizenzierten Cannabisunternehmen.

Verhandlungen mit südafrikanischen Banken über eine Ausbaufinanzierung mittels Kredit.

Ein Gebäude wurde in der Nähe unserer Anbaufläche gefunden, in dem 2020 eine Extraktionsanlage installiert werden soll.

Konditionale Genehmigung für den Cannabisanbau auf 200 Hektar.

Geplante Extraktion von THC und CBD unter einem Dach (Kostenvorteil).

Die finalen Dokumente, welche die Übernahme endgültig besiegeln, sollen in den nächsten 30 Tagen unterzeichnet werden.

Während die meisten Lizenzen, die in Lesotho erteilt wurden, den Anbau auf 2-3 Hektar und den Anbau in Innenräumen bzw. in Gewächshäusern beschränken, betreibt man hier gleich von Anfang an einen 5 Hektar großen Standort. Dieser ist auch der einzige, wo Cannabis im Freien angebaut werden darf. Aber diese 6 Hektar sind noch nicht die Obergrenze, denn von den Regierungsbehörden wurden Bophelo/Halo 200 Hektar [!!!] – das entspricht über 250 Fussballfelder oder 21.527.800 Quadratfuß – an Expansionsfläche zugestanden.

NEWS-FAZIT:

Es wird nun mit einem Schlag klar, dass Halo Labs bzw. Bophelo Biosciences schon sehr viel weiter ist, als jeder gedacht hätte. Speziell die Information, dass mit der Erzeugung der Setzlinge schon im Juli begonnen wurde, zeigt, dass dies keine übereilte und unkoordinierte Aktion ist, sondern dass man einen guten, gewinnbringenden und wohl durchdachten Plan verfolgt.

Vielen interessierten Beobachtern von Halo Labs sollten nun die Schuppen von den Augen fallen. Deshalb halte ich eine Kursexplosion aufgrund dieser aufregenden Details nicht für ausgeschlossen! MEINUNG AUTOR

SCHLÜSSELROLLE FÜR HALO LABS

… Die Cannabisbranche in Lesotho hat sich stark entwickelt und dies sollte dem globalen Cannabismarkt insgesamt zugute kommen. Mit der zusätzlichen Stärke von Halo Labs und der Verpflichtung zu einer EU-GMP-konformen Herstellung sehen wir der Expansion des Anbaus, der Produktion und des Vertriebs in unserem Land entgegen. HON. MONYANE MOLELEKI, STELLVERTRETENDER PREMIER MINISTER VON LESOTHO IN DER NEWS VOM 20.6.2019

THE BIG PICTURE

48 Mio. USD (64,4 Mio. CAD) will das Unternehmen 2019 an Konzernumsatz erzielen – und man ist auf einem wirklich guten Weg, dieses Ziel nicht nur zu erreichen, sondern vielleicht sogar zu übertreffen. fast 25 Mio. CAD waren es im ersten Halbjahr 2019.

GESCHICHTE

Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%.

Das Unternehmen hat einen rasanten Wachstumskurs eingeschlagen indem man nach Kalifornien und Nevada expandierte und jetzt auch den internationalen Markt ins Visier nimmt.

UMSATZEXPLOSION 2019

Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentratextrahierung in Kalifornien und Nevada einzusetzen. Dass die für 2019 geschätzten 64,4 Mio. CAD Umsatz keine wohlwollende Schätzung des Unternehmenssprechers ist, sondern tatsächlich auf „Hard Facts“ basiert, zeigen die Daten eindrucksvoll.

KALIFORNIEN

In Cathedral City, in der Nähe von Palm Springs, hat Halo Labs seine erste Cannabis-Extraktionsanlage in Kalifornien in Betrieb genommen. Diese kann pro Woche bis zu 120 Kilogramm Cannabisöle und Konzentrate produzieren.

Für führende Marken führt Halo Labs die Lohnfertigung durch.

4 Top Marken als Kunden

Weitere Standorte die zusätzliche Kapazität bringen sollen, stehen kurz vor der Inbetriebnahme bzw Lizenzierung.

NEVADA

In Las Vegas, in der Nähe des Flughafens, betreibt man ebenfalls einen Cannabis-Extraktionsbetrieb, der jetzt in der Kapazität ausgebaut werden soll. Auch ein eigener Cannabis Anbau im Staat ist geplant.

WAS VERKAUFT HALO LABS?

In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht. In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und auch Eigenmarken, die in Kürze möglicherweise in bis zu 650 Geschäften stehen werden.

Halo Eigenmarken

LESOTHO

Halo unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd – Vorstandsvorsitzende:Louisa Mojela

Während die meisten Lizenzen, die in Lesotho erteilt wurden, den Anbau auf 2-3 Hektar und den Anbau in Innenräumen bzw. in Gewächshäusern beschränken, betreibt Bophelo mit 5 Hektar den größten Standort und dieser ist auch der einzige, wo im Freien Cannabis angebaut werden darf.

Zwei Ernten pro Jahr sind auf diesen 6 Hektar möglich, aus denen gesamt ca. 4,6 Millionen Gramm hochwertiges Cannabiskonzentrat gewonnen werden kann.

Aber diese 5 Hektar sind noch nicht die Obergrenze, denn von den Regierungsbehörden wurden Bophelo bis zu 200 Hektar [!!!] – das entspricht über 250 Fussballfelder – an Expansionsfläche zugestanden.

Der Plan von Halo ist, die idealen Voraussetzungen zu nutzen (minimale Errichtungskosten, minimale Produktionskosten, hervorragende klimatische Bedingungen), um eine schnell anlaufende Produktion zu etablieren und Europa, Afrika und Australien mit dem immer begehrteren Rohstoff Cannabisöl bzw. -Konzentrat zu versorgen.

BEWERTUNG UND FAZIT:

Mir gefällt das gut, dass Halo bei den prognostizierten Umsätzen für das 2019-er Jahr eher tiefstapelt als aufschneidet. 64,4 Mio. CAD sollen es 2019 werden und 160 Mio. CAD 2020 (860%).

Somit erübrigt es sich zu erwähnen, dass ein Börsenwert von unter 80 Mio. CAD bei weitem nicht den wahren Wert des Unternehmens wiederspiegelt. MEINUNG AUTOR

Ein tolles Unternehmen mit einem starken Fundament aus erprobter Technologie und gesunden, steigenden Umsätzen, das eine gute Chance bietet, sich vom Cannabisboom ein großes Stück abzuschneiden. Für mich ist Halo aufgrund der schon erzielten Umsätze und der hervorragenden Aussichten für das Jahr 2019 und 2020 absolut keine Zockeraktie und eines der risikoärmsten Papiere im Sektor!

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen – ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Ihr

Helmut Pollinger

